Österreich nicht mit der Schweiz vergleichen

Die geopolitischen Ereignisse bringen es mit sich, unsere Neutralität neu zu denken. Diese hatte ohne Zweifel ihre Berechtigung in der Zeit des kalten Krieges und insbesondere auch als Zugeständnis Österreichs - an die Besatzungsmächte zur Erlangung des Staatsvertrages.

In vielen Diskussionen um die Neutralität wird immer wieder das Beispiel Schweiz zitiert. Diese ist - mit Verlaub - kaum mit Österreich vergleichbar. Die Eidgenossen leisten sich eine Landesverteidigung, welche im Ernstfall zweifelsohne imstande wäre, deren Neutralität auch erfolgreich zu verteidigen. Um ein derart professionelles Heer auszustatten, müsste der Haushalt hierzulande wohl radikal zur Gunsten der Landesverteidigung umgekrempelt werden. Ob dies, dann noch die Zustimmung all jener finden würde, die so vehement den Weiterbestand der Neutralität fordern, ist zumindest anzuzweifeln.

Die Einbindung in eine viel diskutierte und auch auf Grund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine längst notwendige europäische Verteidigungs-Struktur oder EU-Armee würde uns hier in Bezug auf Kosten und Qualität der Ausrüstung doch sehr entgegenkommen.

Dies würde jedoch eine komplette Neu-Definition unserer Neutralität oder überhaupt deren Beendigung bedingen.



