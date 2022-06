Österreich wird wohl zum "Spritpreisweltmeister" werden

Die Kostenspirale bei Treibstoff dreht sich immer schneller. Experten prognostizieren in den nächsten Monaten einen Spritpreisanstieg auf 2,5 Euro je Liter. Während andere Länder wie Italien oder Kroatien an der Steuerschraube drehen, steckt die Regierung in Wien beharrlich den Kopf in den Sand. Nach dem Corona-Missmanagement der letzten beiden Jahre, bemüht sich Schwarz-Grün nun um den Titel des Spritpreisweltmeisters. Wie lange muss die österreichische Bevölkerung dieses Chaos der Untätigkeit noch ertragen?







Mag. (FH) Christien Deutinger, 4531 Kematen an der Krems