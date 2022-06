Tanktourismus: Fahren Salzburger bald nach Bayern?

Autofahrer aus dem Ausland tankten bisher ein Viertel des Sprits in Salzburg. Das wird sich jetzt wohl ändern. In Deutschland wirkt bereits der Tankrabatt, in Österreich soll der Spritpreis steigen.

SN/boschner In Deutschland sind die Spritpreise deutlich gesunken, wie hier in Freilassing. Wahrscheinlich ist, dass sie sich jenen in Österreich noch weiter annähern.