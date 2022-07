Österreichische Mannschaft war kampfstark

Österreichs Damen verloren im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaften, trotz hervorragender Leistungen, gegen Deutschland mit 0:2.

Unsere Spielerinnen ließen sich vom Rekordmeister nicht einschüchtern und fanden schnell ins Spiel. Auch nach einer 1:0 Halbzeitführung Deutschlands, kämpfte die österreichische Mannschaft leidenschaftlich weiter und übte viel Druck auf die spielstarken Gegnerinnen aus. In der Alu-Wertung war unser Team Spitze, es fehlte aber das notwendige Glück zum Torerfolg.

Was mir nicht gefiel, war das Hin und Her Gespiele vor dem eigenen Tor, das auch schließlich zum 2:0 führte. Österreichs Torfrau Manuela Zinsberger schoss eine deutsche Stürmerin an, von deren Bein der Ball ins Tor sprang. Insgesamt ein tolles Fußballmatch.



Kurt Gärtner, 4600 Wels