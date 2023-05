Offener Brief an die Albus-Fahrer/-innen der Linie 23

Warum sind Sie am 4. Mai, weil Polizei vor Ort war, langsam durch die Turnerstraße gefahren? Warum haben Sie sich genau zu diesem Zeitpunkt an die Rechtsregel gehalten (ansonsten rasen Sie durch die Straße, ignorieren Kinder und Verkehrsteilnehmer/-innen, die von rechts kommend ihren rechtmäßigen Vorrang einfordern!)?

Sind Menschen, die hier leben und Schulkinder, welche die Turnerstraße an verschiedensten Stellen queren, weniger wert, wenn keine Polizei in der Nähe ist?

Oder ist es Zynismus, Ignoranz oder Dummheit?

Eine Antwort leite ich aus Ihrem weiteren Handeln ab!

Danke.

Dietlind Stockhammer, 5023 Salzburg