Pensionsschere geht weiter auf

In den SN vom 14. September informieren Sie über die Erhöhung der Pensionen. Sie geben bekannt, dass Herr Minister Rauch sagt, dass eine Pension durchschnittlich um 150 Euro steigen werde. Die Kosten hierfür beziffert Herr Minister Rauch mit 5,3 Milliarden Euro. Wenn die von Herrn Minister angegebenen Kosten stimmen, müsste es in Österreich 38 Millionen Pensionisten geben. Der Herr Minister hat offensichtlich die Luxuspensionisten vergessen. In Österreich gibt es etwa 2,2 Millionen Pensionisten und wenn für diese die von Herrn Minister Rauch genannten Kosten auflaufen, bedeutet das eine durchschnittliche Pensionserhöhung von über 2400 Euro. Das wird es aber nicht spielen. Alle sind gleich nur manche sind gleicher!

Ing. Horst Glaser, 5021 Salzburg