Ich bin 1946 geboren, als wir in die Hauptschule gingen, mussten wir noch die einzelnen Minister in ihren Ämtern kennen. Heute geht es in der Politik darunter und drüber und hauptsächlich um Macht. Diese "rechts Bewegung" gefällt mir gar nicht.

Politiker mit Herz und Handschlagqualität sind gefragt. Die Hand geben, ins Gesicht schaun, so sollte es sein.

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen