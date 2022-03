Preise für Pellets enorm gestiegen

Die Medien sind voll von Artikeln und Klagen über die gestiegenen Preise für Öl und Gas sowie Folgen daraus. Ein anderes Thema, das zwar noch keine so große Anzahl von Menschen trifft, sind die Preise für Holzpellets zu Heizzwecken. Ich habe meine Heizung 2006 von Öl auf Pellets umgestellt und die Entscheidung nicht bereut. Der Preis für die Pellets bewegte sich nach einigen Schwankungen in der Anfangszeit ab 2010 bis 2021 im Bereich zwischen 203,00 Euro und 240,00 Euro pro Tonne. 2021 betrug er 222,00 Euro. Derzeit ist der Preis auf ca. 325,00 Euro pro Tonne gestiegen, also schlagartig um 46 Prozent. Als Ursache werden die Strompreise und der Treibstoffpreis ins Treffen geführt. Die goldene Nase wird geleugnet. Rohstoffprobleme etc. gibt es nicht. Mich erstaunt, dass dazu in den Medien kein Ton zu hören und keine Zeile zu lesen ist, auch nicht von Ministerien Gewessler, deren Konzept für die Energiewende ja teilweise darauf beruht.





DI Peter Kirchberger, 3350 Haag