Problem besonderer Pflegebedarf

Die allgemeine Pflegekrise erschwert es allen Menschen mit Pflegebedarf, zeitgerecht ein qualitatives Angebot oder auch nur eine Notlösung zu erhalten. Mit Angehörigen teilen wir als Erwachsenenvertreter/-innen diese Erfahrung.

Bei besonderem Betreuungs- oder Pflegebedarf wird es noch schwieriger: Beispielsweise grenzt die Stadt Salzburg Menschen mit psychischen Krankheiten von einer Aufnahme aus. Auch der Zugang zu Infos über Voraussetzungen und Aufnahmemöglichkeiten der Senioreneinrichtungen wird durch fehlende Mehrsprachigkeit erschwert. Aktuell häufen sich Rückmeldungen, dass der Personalmangel zur Reduktion der Pflegebetten und des Angebots führt. Kultursensible Angebote sind eine Ausnahme.

Auch ein 95-jähriger Salzburger Holocaust-Überlebender suchte ein Seniorenheim, in dem ihm Betreuung unter Berücksichtigung der Vorschriften seines jüdischen Glaubens angeboten wird. Da in Salzburg kein Angebot besteht, blieb nur die Übersiedlung nach Wien in eine private Einrichtung und der wiederholte Verlust der Heimat. Es folgten Probleme bei der Kostentragung der Pflegekosten, denn die Vereinbarung zwischen allen Bundesländern über den gegenseitigen Kostenersatz bei Sozialhilfeleistungen wurde 2016 aufgekündigt. Kein Angebot, keine Vereinbarungen: Daher ist die Politik aufgefordert, dies rasch menschenrechtskonform zu lösen.



Mag. Norbert Krammer, VertretungsNetz - Erwachsenenvertretung, 5020 Salzburg