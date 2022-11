Projekt Gaisberg-Seilbahn mit fahlem Beigeschmack

Gaisberg-Seilbahn: ein sehr interessanter Aspekt, mit fahlem Beigeschmack. Nachdem ein HTL-Projekt der Seilbahntechnik einen Entwurf vorgelegt hat, wurde dieses meines Erachtens abgewertet. Und jetzt kommt eine Investorengruppe ins Spiel und hier geht es auf einmal? Der Entwurf dieser HTL-Schüler/-innen wäre das Nonplusultra! Wie dazumal beschrieben wäre dies eine optimale Komponente im Sinne für Fortbewegung sowie Tourismus mit den geplanten Parkhäusern dazu, was will man mehr? Aber anscheinend wird hier politischer Lobbyismus betrieben, der anderes blockiert und nicht wahrnehmen will bzw. gute Ideen nichtig macht. Der ORF sollte solche Ideen in "Salzburg heute" bringen, um Unterstützer zu finden sowie die Bevölkerung für dieses Projekt zu sensibilisieren. Kostenberechnung von S-Link versus Seilbahn relativiert sich somit.



Franz Roither, 5111 Bürmoos