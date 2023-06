Rauchen beziehungsweise Nichtrauchen

Ich habe in meinen 79 ¼ Jahren maximal fünf Zigaretten geraucht, nur darum, weil mich meine "Freunde" um 20 Jahre alt bis zum Gehtnichtmehr bearbeitet haben.

Mit dreizehn hatte ich mit einem Mitschüler einen teilweise gemeinsamen Heimweg. Wenn wir uns an der Gersbachmündung trennten, zündete er sich umständlich eine Zigarette an und paffte vor sich hin und ich dachte mir, diese Angeberei brauche ich nicht.

Als älterer Jugendlicher ging ich mit einem anderen Freund gerne Kajakfahren. Wenn nur eine größere Wolke am Himmel stand, war er unsicher, ob wir gehen sollten, es könnte ja regnen, wobei man beim Kajakfahren eh nass wird. Wenn ihm um Mitternacht bei Schneesturm die Zigaretten ausgingen, war ihm der Weg zum Zigarettenautomaten nicht zu weit. Diese Abhängigkeit missfiel mir.

Ich gab mein bescheidenes Taschengeld lieber für Modelleisenbahnzubehör aus.





Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg