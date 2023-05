Regierungsarbeit wird Maßstab sein

Die Heuchelei über Schwarz-Blau in Salzburg von verschiedener Seite klingt ein wenig polemisch, denn die Tatsache, mit mehr als 56 Prozent der Wählerstimmen für eine Regierungsbildung prädestiniert zu sein, ist kaum anfechtbar. Ohne in irgendeiner Form inhaltlich werten zu wollen, aber mit deutlich mehr als der Hälfte der Stimmen ist das eine Abbildung des Wählerwillens und entspricht voll demokratischen Prinzipien. Vorverurteilungen sind schlecht, denn Maßstab werden Zusammenarbeit bzw. Umsetzung der Wahlversprechen sein - und der in diesem Zusammenhang gerne verwendete Begriff "Populismus" leitet sich übrigens aus dem Lateinischen ab und bedeutet frei übersetzt so etwas wie "Volkswille", der auch schon in Artikel I der Bundesverfassung steht.



Mag. Martin Behrens, 1230 Wien