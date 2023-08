Reizthema Pensionen

Gratulation an Inge Baldinger zu ihrem Leitartikel vom 22. August. Sie hat in aller Deutlichkeit aufgezeigt, wie eindeutig die Berechnung der Wertsicherung der Pensionen geregelt ist und wie unnötig die jährlichen Diskussionen zwischen Regierung, Opposition und Interessenvertretern dazu sind. In dieser Klarheit und Präzision hat das bisher in den Medien noch niemand dargestellt.

Man könnte diesen Kommentar aber sehr gut auch auf andere Themen übertragen. So zum Beispiel auch auf die "Kalte Progression", die man nur zum Teil abgeschafft und einen Rest zur jährlichen Verteilung durch die Regierung zurückbehalten hat. Auch darüber lässt sich nun jedes Jahr trefflich streiten.

Für die Regierung könnte der Kommentar als Hinweis verstanden werden, dass es effizienter wäre, mehr sachorientierte Entscheidungen zu treffen, als immer wieder zu versuchen, durch Geschenke nach Gutsherrenart die Stimmen einzelner Wählergruppen zu gewinnen. Alle Umfragen zeigen, dass Letzteres ohnehin nicht den gewünschten Erfolg bringt.

Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal