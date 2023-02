S-Link bei den Betriebskosten wirtschaftlicher als der Bus

Der Leserbrief von Herrn Hintner in den SN am 16. Februar 2023 bietet eine sehr gute Gelegenheit, die Bahnstrecke Oberndorf bis Salzburg mit dem S-Link Hallein bis Salzburg zu vergleichen. Beide Strecken haben ziemlich genau 17 Kilometer und der tagtägliche Betrieb der Salzburger Lokalbahn mit vollen Zügen in den Hauptverkehrszeiten von Oberndorf in die Landeshauptstadt kann direkt verglichen werden. Der voll ausgelastete Zug, der um 7:15 Uhr in Salzburg LB ankommt, dient hier als Referenz. Herr Helmut Hintner stellte exakt folgende Frage: "Wieviel wird es kosten, einen Passagier einen Kilometer weit zu befördern?"

Anhand dieser Frage kann sehr gut die wirtschaftliche Überlegenheit der Regionalstadtbahn Salzburger Lokalbahn, der S-Link, im Vergleich zum Regionalbus aufgezeigt werden! Die wesentlichen Vergleiche sollen hier jetzt aufgezeigt werden. Acht Regionalbusse fahren aus Kapazitäts- und Kostengründen niemals im Konvoi. So soll als reines fiktives Rechenbeispiel die Doppeltraktion, also ein Zweiwagenzug mit 500 Fahrgästen der Lokalbahn, mit acht 15-Meter-Dreiachs-Bussen, mit logischerweise acht Buslenkern verglichen werden. Diese Rechnung muss fiktiv sein, weil 500 Pendler lassen sich nicht wirklich täglich in acht Busse quetschen. Da fahren sie lieber mit dem eigenen Auto.

Da die Personalkosten (Fahrer & Schaffner) der Lokalbahn immer nur für zwei Personen gerechnet werden müssen, sinkt der Anteil der Kosten für einen Fahrgast auf einen Kilometer, je länger der Zug ist. Die realen Kosten pro gefahrenen Kilometer je Fahrgast errechnen sich wie folgt:

1 Regionalbus je Kilometer und Fahrgast = € 0,0414 oder 4,14 Eurocent

8 Regionalbusse je Kilometer und Fahrgast = € 0,3314 oder 33,14 Eurocent

1 SLB-Stadtbahntriebwagen je km & FG = € 0,0296 oder 2,96 Eurocent

Doppeltraktion SLB-TW je km & FG = € 0,0179 oder 1,79 Eurocent

Damit ist der Nachweis erbracht, dass der Regionalbus bei den Betriebskosten gegenüber dem S-Link ein Vielfaches (18 Mal) verschlingt! Somit kann klar festgestellt werden, dass die Kosten nach Personen je km den Betrieb des S-Link rechtfertigen. Außerdem wird der Großteil der Betriebskosten der Bahn zu je 50% von Bund und Land finanziert!

Richard Fuchs e. h., Obmann Die Rote Elektrische, 5020 Salzburg