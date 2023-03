S-Link - Expertenentscheid oder Bürgerbefragung?

Bevor man dies beantworten kann, müssen von fachlicher Seite viele Fragen beantwortet werden.

Brauchen wir den S-Link, weil sonst die Stadt am Verkehr kollabiert? Die Staus werden wir wohl nicht wegbekommen, siehe andere Städte wie z.B.Wien, welches gut ausgebaut ist mit Straßen-, und U-Bahn und trotzdem sind Staus an der Tagesordnung.

Wie sieht der Plan der Zukunft der Stadt aus in der alle Sehenswürdigkeiten, besondere Plätze und nahezu die ganze Schönheit und das besondere Flair der Stadt welches Salzburg als Anziehungspunkt attraktiv macht, zu Fuß erkundet werden können? Was macht der Tourismus, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt, kommt der mit der Bahn oder mit dem Auto in die Stadt, braucht dieser den S-Link? Wie entwickelt sich das Umfeld, wo entstehen neue Betriebe und neue Arbeitsplätze. Der Großteil der Betriebe entsteht doch sicherlich im Umfeld der Stadt, das würde das Pendleraufkommen verringern, oder bleibt es als unumstößliches Merkmal, dass berufsbedingt quer durch die Stadt gependelt werden muss. Was ist mit den Geschäften, die dem Bau der S-Link weichen müssen, wird hier die Stadt im Interesse aller Betroffenen rechtzeitig für adäquate Alternativen sorgen, sollte wohl so sein! Für all diese und noch weitere Fragen sind Experten am Werk, um sie geprüft und fachlich fundiert zu beantworten. Nur wenn diese die Fragen nicht beantworten können oder wollen und die Politik aufgrund mangelnder Entscheidungsgrundlagen keine Verantwortung übernehmen kann, dann wird der Ruf nach einer Bürgerbefragung laut und dann sollen die Bürger ohne Sach-, und Fachkenntnis aus dem Bauch heraus entscheiden, was sie möchten. Und selbst da stellt sich die Frage nach der Altersstruktur der Befragten zwischen der älteren Generation, welche eher für den Bestandserhalt plädieren und der jüngeren Generation, welche eher für Erneuerung und Modernisierung stehen und dies auch in der Zukunft zu tragen hat. Dann stellt sich noch die Frage der (Mindest)Wahlbeteiligung. Um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, müsste schon die Mehrheit der Bevölkerung an der Befragung teilnehmen, damit das Ergebnis auch bindend als die Gesamtmeinung und nicht nur derer die am lautesten schreien, angenommen werden kann. Eines scheint sich jedoch aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu bestätigen: je länger gewartet wird, umso teurer wird die S-Link.

Gerhard Feichtinger, 5020 Salzburg