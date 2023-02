S-Link ist nicht durchdacht

Ich schaue mir die Website zum S-Link an. Da heißt es vollmundig: QDas Ziel ist es, ohne Umsteigen mit der Lokalbahn aus dem Flach- und Tennengau mitten in die Stadt Salzburg zu kommen und dabei einen hohen Komfort für die Fahrgäste zu bieten."

Der S-Link ist also super für all jene, die an der Lokalbahnstrecke wohnen, also all jene, die ohnehin schon eine gute Verbindung in die Stadt haben und diese weitgehend auch nutzen.

Große Teile des Flachgaus haben allerdings weit und breit keine Lokalbahnstation. Sie müssten also erst einmal in irgendeiner Form (Bus? Auto?) eine solche Bahnstation erreichen oder werden so wie auch bisher in die Stadt per Postbus oder Auto einpendeln. Von einer erheblichen Reduzierung der Pendlerströme, wie es gern dargestellt wird, ist insofern also nicht ausgehen.

Weiters besagt die Website: "Das Salzburger Verkehrsnetz soll auch als Ganzes betrachtet werden; die Bahn- und Obus-Angebote werden gesamtheitlich konzipiert und auch auf den Rad- und Fußgängerverkehr abgestimmt."

Das hätte ich gern genauer. Klingt an sich gut, aber äußerst vage. Inwiefern wird das Postbus-System, auf das weite Teile des Flachgaus angewiesen sind und auch weiterhin angewiesen sein werden (siehe oben), da eingebunden? Dieses Gesamtkonzept sollte vorliegen, bevor man drei Milliarden Euro dafür ausgibt, dass Lokalbahnanrainer einen "hohen Komfort" haben und alle anderen im Flachgau weiter im Stau stehen.





Mag. Nina Sattler-Hovdar, 5161 Elixhausen