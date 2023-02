S-Link sofort bauen!

Seit Jahrzehnten geht es immer hin und her mit der Lokalbahnverlängerung. Studien über Studien. In den 1990ern war man in der Stadt Salzburg schlichtweg zu dumm, um sich um die Zukunft zu bemühen und hat beim Kiesel einfach aufgehört zu bauen. Man traute sich nicht der Wahrheit ins Gesicht zu blicken und die heilige Kuh "Auto" für den öffentlichen Verkehr zu opfern. Im Stau stand man damals weniger als heute und der Obus kam in der Stadt noch voran. Das ist lange vorbei, die Straßen sind vollgestopft und überlastet. Es geht oberirdisch einfach nichts mehr.

Und bitte keine Straßenbahn bauen, die wurde schon 1938 als nicht mehr zeitgemäß für Salzburg gesehen und zurecht durch den umweltfreundlichen und leisen Obus ersetzt.

Jetzt endlich haben wir einen engagierten Verkehrslandesrat, der auf lange Sicht plant und nicht nur bis zur nächsten Wahl. In der Projektgesellschaft sitzen vernünftige und verlässliche Experten, die für das UVP-Verfahren sehr gut gerüstet sind.

Ist es nicht wirklich egal, ob das Vorhaben bis Hallein jetzt 2 oder 3 Milliarden Euro kosten wird? Geld wird überall ausgegeben, warum dann nicht für ein Projekt, das Salzburg für die nächsten 100 Jahre im öffentlichen Verkehr weiterbringen wird. Oben fahren weiterhin Obus, Albus und Regionalbus, unten der S-Link. Jeder wird nach seinen Bedürfnissen etwas davon haben.

Also: Baut endlich, statt immer nur im Kreis herumzudiskutieren!





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen