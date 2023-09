S-Link statt U-Bahn

Reaktion der S-Link Projektgesellschaft auf den Leserbrief von Herrn Dr. Golth in den Salzburger Nachrichten vom 21. 9. 2023:

Alle von der Projektgesellschaft eingereichten Pläne und Dokumente für die Genehmigung der Lokalbahnverlängerung wurden von der Behörde veröffentlicht. Sie liegen noch bis 30. Oktober beim Bürgerservice im Schloss Mirabell auf. Einwände sind für den Leserbriefschreiber und alle anderen Personen innerhalb dieses Zeitraumes möglich. Unabhängige Sachverständige der Behörde haben diese dann im Verfahren zu prüfen und zu bewerten. Prinzipiell nimmt der Leserbriefschreiber fälschlich an, dass in Salzburg ein U-Bahn-System gebaut werden soll. Das ist unrichtig und den eingereichten Unterlagen klar zu entnehmen. Die Lokalbahn wird vom bereits in den 90er Jahren unterirdisch errichteten Lokalbahnhof durch die Stadt verlängert. Der Bericht zur Empfehlung der Projektgesellschaft für die Verlängerung der Lokalbahn ist unter www.s-link.at/buergerservice für jeden seit über einem Jahr einsehbar.



Albert Greinmeister, Projektleiter S-LINK