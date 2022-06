S-Link und die SPÖ

Zum Leserbrief von Herrn Gerhard Buchleitner: Jahrzehntelang war die SPÖ in Stadt und Land für das Verkehrswesen zuständig, auch in Person von Herrn Buchleitner. Heute ist Salzburg die Stauhauptstadt Österreichs. Zusätzlich hat die SPÖ den Ausbau der Mönchsberggarage mitbeschlossen, d. h. noch mehr Tagestouristen mit dem Auto in die Stadt und nicht Parken vor den Toren der Stadt.

Fragt sich nun, was sind die Vorschläge dieser Partei? Und wenn es welche gibt, warum wurden sie nicht längst umgesetzt?



Dr. Peter Seitinger, 5020 Salzburg