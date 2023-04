S-Link: Was man sich überlegen sollte

1. Das Geld wird auf alle Fälle verbaut! Wenn nicht in Salzburg, dann beispielsweise in Wien - wie bei der ersten Nahverkehrsmilliarde, wo sich Salzburg schon einmal nicht entschließen konnte, die Lokalbahn bis zum Kongresshaus zu verlängern. Oder in Niederösterreich, das sich seinerzeit darüber freuen konnte, dass Salzburg noch keine vier Gleise nach Neumarkt wollte.

2. Wir haben das Geld nicht. Wir borgen es uns aus. Zurückzahlen werden es unsere Enkel, deren Kinder und Kindeskinder.

3. Also sollten die auch etwas davon haben.



Wolfram Nobis, 5020 Salzburg