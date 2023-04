Salzburg hat viel versäumt im Verkehr

Zum S-Link folgende Fragen:

Wie hoch sind die Gesamtbaukosten? Wie lange ist die Bauzeit? In welchem Verfahren wird gebaut? Tunneltechnik oder Grabungsarbeiten? Wie stark wird der Individualverkehr durch die Bauarbeiten behindert? Wie sehr werden Anrainer und Gewerbetreibende in Mitleidenschaft gezogen? Um wie viel werden die Baukosten während der Bauphase steigen? Wie viele Park-and-ride-Anlagen und zusätzliche Busse könnte man um diese Millionen anschaffen? Die Umsetzung wäre viel, viel schneller. Was es braucht, sind Busspuren und optimierte Ampelschaltungen.

Salzburg hat leider eine sehr schlechte Verkehrspolitik. In der Stadt und im Umland wurde sehr, sehr viel versäumt. Der Öffi-Verkehr ist nur dann optimal, wenn man rasch und pünktlich an sein Ziel kommt. Das Intervall dürfte zehn Minuten nicht übersteigen. Zudem Optimierung der vorhandenen Linien und Anschlusssicherung.



Gerhard Reisenhofer, 5662 Bruck