In den SN lese ich immer wieder "Salzburg ist nicht Niederösterreich" (SN, 27. Mai).

Leider ist dem in aller Deutlichkeit zu widersprechen.

Es waren die LH-Leute die ein System Kurz möglich machten, ein LH Haslauer und eine LH-Frau Mikl-Leitner, beide haben sich bis heute nicht vom System Kurz distanziert.

Herr Haslauer hat sich zwar auf Nachfragen zum Ton in diversen Chats der Kurz-ÖVP ansatzweise negativ geäußert, der Inhalt war schon wieder mehr Schwammdrüber.

Herr Haslauer und Frau Mikl-Leitner haben bei ihren theoretischen Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ Hürden aufgebaut, von denen sie wussten, dass sie für die SPÖ NoGos darstellen, um ihnen danach die Schuld zuzuschieben, mehr als durchschaubare Manöver.

Ich frage mich, welche schrecklichen Dinge sich SPÖ oder Grüne von LH Haslauer oder einer LH-Frau Mikl-Leitner gewünscht haben können, dass diese lieber mit einer Rechtsaußen-Gruppierung koalieren, die offen Sympathien für Putin und Orbán ausspricht, die den Rechtsstaat in Frage stellt, den Klimawandel leugnet, und ein Entwurmungsmittel gegen das Coronavirus empfiehlt.

Herr Landeshauptmann Haslauer stellt immer wieder den guten Umgangston in den Vordergrund, nicht den Inhalt. Nur die schöne Verpackung zählt offensichtlich, nicht das Kratzen am Rechtsstaat und die Entwurmungsmittel unter der Decke.

Salzburg ist leider Niederösterreich, mindestens.





Helmut Neumayer, 5020 Salzburg