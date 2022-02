Salzburg-Mitte mit kleinem Bahnhof

Salzburg-Verkehr, nur ein Gedanke: Ich fahre mit der Obuslinie 4 stadtauswärts - kurz vor dem Kreisverkehr Salzburg-Mitte eine große freie Fläche - direkt daneben die sechsspurige Autobahn. Denke mir dabei - wohnen will da bestimmt keiner. Trotzdem könnte da etwas ganz Tolles entstehen. Dort wäre genug Abstellfläche für alle Touristenbusse (auch untergeschoßig) und dazu ein großzügiges, in die Höhe gebautes Parkhaus. Dieses würde sich bestens einfügen, da im Nahbereich das hohe Hotel (Cool Mama) steht bzw. der Raika-Liefering-Turm in Bau ist. Hier könnte ein kleiner Bahnhof (inkl. Infrastruktur) entstehen, von wo die Besucher Salzburgs mittels "Messebahn" schnell, bequem und stressfrei in das Herz der Stadt (Mirabellplatz) kämen. Nur so würde auch die Verlängerung der Lokalbahn Sinn ergeben.

Und die Stadt könnte ihre Besucher - egal ob sie vom Osten/Norden oder Süden/Westen kommen - ohne Stau und Ärger empfangen. Eine Win-win-Situation für Gäste und Einheimische. Welche Stadt hat schon das Glück, den Verkehr bereits auf der Autobahn einfangen zu können? Sinniere weiter, dass dann u. U. dem überbenutzten ausgehöhlten Mönchsberg ein weiteres "Loch" erspart werden könnte.



Josef Altecker, 5023 Salzburg