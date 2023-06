Der Leserbrief-Autor Daniel Blau (Brief an die SN vom 3. Juni) fühlt sich durch die Ansage "Harter Kampf gegen die Plastikflut" veräppelt und stellt fest, dass Plastik immer mehr wird. Und dabei gab es kürzlich in Paris einen Gipfel zu Plastikmüll, wo beschlossen wurde, dass die Welt bis 2040 plastikfrei werden soll. Ein frommer Wunsch, aber ohne Erfolg, denn Plastik ist aus unserem Leben - allein schon im Lebensmittelhandel - nicht mehr wegzudenken.

Das ist aber nur ein Aspekt und kann beliebig erweitert werden. Ja, wir entsorgen in die gelben Säcke und Container, aber in vielen Ländern der Dritten und Vierten Welt gibt es die nicht und das Plastik schwimmt auf den vermüllten Stränden. Angeblich gibt es zwischen Europa und Nordamerika eine Plastikinsel in der Größe von Indien. Die Plastikpartikel kommen in der Nahrungskette durch die Meerestiere wieder zum Menschen. So schließt sich der Kreislauf. Ich hoffe nur, dass die 1500 Delegierten aus 170 Ländern wenigstens ein paar schöne Tage in Paris hatten, denn mehr war das ganze nicht. Gut gemeint ist nicht immer gut.

Josef Blank, 5061 Elsbethen