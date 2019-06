Der Meinung von Herrn Griessner (SN vom 15. 6.) kann ich mich nur anschließen. Dieses demokratische Recht zur Wahl zu gehen, sollten wir unbedingt nutzen. Schwer fällt es mir allerdings schon, dies an der richtigen Stelle am Wahlzettel zu bekunden. Wenn das recht tatsächlich vom Volke ausgeht, müssten wir am Wahlzettel auch die Möglichkeit haben, wer mit wem unserer Meinung nach regieren soll.





Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen