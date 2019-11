Zigarettenkippen mit ihren über 1000 Schadstoffen sind der weltweit am meisten weggeworfene Abfall! (ZIB1vom 28.10.) Der Schutz der Umwelt durch die Tabakindustrie ist hier dringend nötig. Eine Umweltrichtlinie soll ein "umweltfreundliches Zigarettenpäckchen" mit integrierter Kippen-Box verpflichtend vorschreiben. Immer zur Hand können Zigaretten-Kippen jederzeit in die Kippen-Box reingeworfen anstatt weggeworfen werden.

Das heute in Kraft tretende Tabakgesetz sollte die Politik ermutigen, die Tabakindustrie zum Schutz der Umwelt vor Zigarettenkippen zu verpflichten.



Anton Leitner, 4470 Enns