Zu "Österreich ist und bleibt ein militärisches Vakuum" (SN vom 4. Juli 2022):

Die Analyse von Herrn Purger stimmt meiner Meinung genau - nicht Österreich bestimmt ob es neutral ist, sondern der Aggressor. Die Haltung die die österreichische Regierung aber auch die Opposition in dieser Frage an den Tag legt, ist mit Realitätsverweigerung zu verglichen. Sicherheit kostet Geld und muss nachhaltig sein. Und das sind zwei Dinge in der sich Regierung und Opposition einig sind - das kostet Wählerstimmen - und deshalb wird die Debatte zur Neutralität

von der Regierung sofort abgewürgt und die Opposition die sich sonst über alles und jedes aufregt hält daher ebenfalls den Mund. Dass das Thema Neutralität nicht offen diskutiert wird ist fahrlässig - und allen politischen Parteien anzulasten.





Gerhard Kletzl, 5110 Oberndorf