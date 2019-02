Sieben Sterne für das Krankenhaus Oberndorf

Nach einer Hüft- und Knieimplantats-Operation vor fünf Jahren wurde nun auch die zweite Hüft-OP fällig. So entschied ich mich durch die ständigen großen Schmerzen erneut zur Operation.

Wie bei den vorherigen zwei Operationen begab ich mich wieder in die Hände von Oberarzt Dr. Michael Antosch, bei dem ich mich auf Grund seines großen Könnens, der Ruhe, Sicherheit und des Vertrauens, das er ausstrahlt, bestens aufgehoben fühlte.

Das Krankenhaus Oberndorf, welches einen sehr guten Ruf genießt, bietet eine hervorragende Betreuung auf der Orthopädischen Station. Die stets verantwortungsvollen Ärzte, die immer hilfsbereiten und fröhlichen Schwestern und Pfleger tragen sehr zur schnellen Genesung bei. Dazu kommt noch ein besonders gutes Essen. Herr Prof. Ramsauer kann stolz auf seine Abteilung, die Ärzte und das Pflegepersonal sein, die täglich hervorragende Arbeit an den Patienten leisten.







Anzeige

Ingeborg Kodada, 5026 Salzburg