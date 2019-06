Smartphones sind ein Klimakiller!

Klimademos und politische Instrumentalisierung von Kindern Verschwörungstheorien, Unkenntnis über Autismus und Verleugnung des Klimawandels kommen von rechts! Instrumentalisierung von Kindern zu politischen Aktionen wie Freitagsdemonstrationen durch linke Aktivisten, die damit Kapital schlagen und Wahlen gewinnen wollen!

Wenn Kinder von Erwachsenen und Politiker/innen ernst genommen werden wollen und sich selber ernst nehmen und ihre eigene Verantwortung an den Tag legen können, wäre ein Schritt in die richtige Richtung ohne Schulschwänzen zu müssen. Weiters, wenn Kinder mit ihren Smartphones an diesen Freitagdemos teilnehmen, scheint mir etwas falsch zu laufen! Verantwortliche Eltern mit ihren Kindern sollten ganz genau überlegen, dass durch Herstellung und Entsorgung von Smartphones unser Klima massiv geschädigt wird! Die Materialien für die Smartphones werden auf ausbeuterische Weise in armen Ländern hergestellt, teilweise durch Kinderarbeit! Durch die Reise der Smartphones werden massiv Giftstoffe in die Umwelt ausgestoßen! Die Entsorgung der Smartphones dürfen die Menschen in den armen Ländern kostenlos übernehmen!

Smartphones sind nicht nur ein Klimakiller, sondern entfremdet massiv die Kommunikation von Mensch zu Mensch! Es ist schäbig, wenn Kinder statt aufgeklärt politisch instrumentalisiert werden!

Dr. Joe Höllhuber 5020 Salzburg



Quelle: SN