So wird das Fahren mit Öffis gefördert

Das Baustellenchaos in und um Salzburg führt dazu, dass die Busse entweder bereits um 6.00 Uhr in der Früh in Niederalm Richtung Salzburg gar nicht erscheinen bzw. beim Heimfahren von Salzburg Richtung Rif mindestens zehn Minuten Verspätung haben. Gott sei Dank fährt nun der Bus im 15-Minuten-Takt und wenn man Glück hat, erwischt man vielleicht noch den verspäteten Bus. Auch die Salzburg-Verkehr-App wird leider gar nicht oder erst dann aktualisiert, wenn der Bus sich verspätet oder offensichtlich ausfällt. Ein Hoch der Taktverdichtung sowie des technologischen Fortschritts namens App!





Katharina Lugstein, 5081 Anif/Niederalm