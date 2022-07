Sommerfahrplan wird ausgedünnt

Noch vor Kurzem war zu lesen, dass im kommenden Jahr der ausgedünnte Sommerfahrplan der Vergangenheit angehören soll, damit alle Linien ganz normal fahren können. Jetzt wird dieser aber - Corona sei wohl daran Schuld - beim Obus ab 1. August mit noch weniger Angebot gefahren und bei Albus werden gar ganze Linienäste aufgelassen. Gibt's dafür nicht auch andere offensichtlichere Gründe?

Wenn Albus das Angebot einschränken muss, sollten bei der Politik die Alarmglocken läuten. Hat man bisher oft beim Obus ausgeholfen, so reicht das Personal nicht mal mehr für die eigenen Linien? Bitte, behandelt das Personal endlich wie Menschen und nicht wie Arbeitsvieh, denn so kann es nicht weitergehen. Egal, was die Politik für Taktverdichtungen und Linienänderungen durch teure Studien beschließen mag, dazu braucht man die Fahrer!





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen