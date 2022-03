Staatskonforme Predigtinhalte

In der Christ-Erlöser-Kathedrale verlautet Patriarch Kyrill l. propagandaartig Putin- und staatskonforme, menschenrechtsfeindliche und anti-westliche Predigtinhalte unter seinen gläubigen Mirchristen!

Hier sehen wir die traurige Wahrheit über die Folgen der Verschmelzung der russisch-orthodoxen Kirche mit der russischen Staatsmacht. Hier wird metaphysisch und militärisch alle Gewalt aufgefahren, um die Existenz der Ukraine, als das "abtrünnige Brudervolk" in Schutt und Asche zu bomben. Die Wiedergewinnung und der Erhalt vermeintlicher religiöser und politischer Stärke und Macht Russlands, rechtfertigt in den Augen Kyrills eine Politik, die über Leichen geht.

So wie Patriarch Kyrill die Gewalt und Menschenverachtung der Politik Putins leugnet, so verleugnet er Werte des Christus-Erlöser-Glaubens.





