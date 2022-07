Strengere Kontrollen in Frankreich

Gegen Tempo 40 im Ortsgebiet habe ich nichts einzuwenden, es spart Energie und verursacht weniger Unfälle.

Ich verbrachte im Juni fast drei Wochen in Frankreich; dort gilt auf Autobahnen Tempo 130, auf Autostraßen Tempo 110 und in Ortsgebieten Tempo 50 bzw. sehr oft Tempo 30. In Frankreich wird streng überwacht, auch auf den Landstraßen. Trotz aller Bemühungen, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, erwischte es mich trotzdem. Tempo 90 statt der erlaubten 80 auf einer Landstraße (Toleranzgrenze 85) kosten mich bei sofortiger Zahlung 45 Euro verminderte Geldbuße. Die erhöhte Geldbuße beträgt in diesem Fall 180 Euro.

Kommt man dann bei der Heimreise auf die deutschen Autobahnen, bricht die Hölle los. Da wird gebolzt, licht- und tongehupt. In Frankreich war von alledem nichts zu bemerken. Im Gegenteil, ich wurde sogar zweimal von freundlichen Autofahrern zum Ziel gelotst.





Walter Seidl, 5282 Ranshofen