Studien bestätigen Verkehrswirksamkeit des S-Links

Antwort der S-LINK Projektgesellschaft auf den Leserbrief "S-Link zwischen Traum und Wirklichkeit" vom 21. 11. 2023:

Auf der Stammstrecke des S-Link wird mit einem 7,5-Minuten-Takt in der Innenstadt geplant. Die Bahnstrecke ist so konzipiert, dass bei steigendem Bedarf und der Einbindung weiterer Strecken in der Stadt in der Zukunft technisch sogar ein 2-Minuten-Takt möglich ist. Die vom Land bestellten TramTrains werden nach entsprechender Zulassung auch im Netz der ÖBB fahren können. Damit ergeben sich bei entsprechender Vernetzung in Zukunft Möglichkeiten, zum Beispiel direkt aus Seekirchen, Straßwalchen oder Braunau mitten ins Zentrum der Landeshauptstadt zu fahren. Auch in Linz fahren die Züge der dortigen Lokalbahn bereits ins Netz der ÖBB. Der Haltestellenabstand der ersten vier Stationen des S-Link beträgt zwischen 600 und 900 Meter und kann unter www.s-link.at/streckenverlauf eingesehen werden.

In den aktuellen Projektkosten sind natürlich Steigerungen, Ablösekosten und diverse Risikozuschläge mit eingerechnet.

Der vom Leserbriefschreiber in Frage gestellte Erfolg einer S-Bahn in der Stadt ist nachweislich durch die S3 und S2 bereits eindrücklich bewiesen worden. Das geschaffene Angebot hat viele Menschen vom Umstieg auf den ÖPNV überzeugt. Vorliegende Studien der Projektgesellschaft bestätigen die Verkehrswirksamkeit des Projekts. Die Unterlagen wurden bereits dem Bundesministerium für Klimaschutz übermittelt und werden derzeit geprüft. Die nachgewiesene Verkehrswirksamkeit ist die Grundvoraussetzung für die Finanzierungsbeteiligung und damit auch für die Umsetzung des Projekts.

Albert Greinmeister, Projektleiter S-Link