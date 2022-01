Toller Service der Bahnbediensteten

Jüngst erwischte ich mit viel Glück die S-Bahn von Seekirchen nach Salzburg. Als ich dem Schaffner mein Edelweiß-Ticket zeigte, meinte er freundlich, er würde doch gern das neue sehen, dieses sei am 9. 12. abgelaufen - wie peinlich! Aber üblicherweise wird mir das doch zugeschickt und ich brauche mich nicht eigens darum zu kümmern!

Der Schaffner war gütig und meinte, ich würde mir ja sicher wieder eines besorgen. Das wollte ich auch tun, sobald ich in Salzburg ankam. Also ging ich zum Schalter der Lokalbahn, wo eine sehr kompetente, nette Beamtin saß. Sie erklärte mir nicht nur, dass derzeit Tausende Antragsformulare für Abonnenten/-innen nicht angekommen seien, ich müsse leider den "alten" Preis bezahlen, aber sie hatte ein Rückerstattungsansuchen für den neuen Preis parat, half mir beim Ausfüllen der Formulare (was notwendig war, da ich meine Brille nicht mit hatte), druckte mein Ersatzticket aus und versicherte mir, die neue Edelweiß-Karte würde mir bald zugeschickt.

Wie angenehm kann doch der Umgang mit Kunden sein!

Susanne Nobis, 5201 Seekirchen