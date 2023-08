Unterirdisch geht es viel schneller

Der S-Link in Salzburg muss endlich her. Unterirdisch geht es einfach so viel schneller. Ein Vergleich in München zeigt das sehr gut, dort gibt es den Tunnel seit 50 Jahren. Für die Strecke München-Ost zum Hauptbahnhof geht es dort unterirdisch mit der S-Bahn in acht Minuten bei fünf Haltestellen. Mit dem Auto dauert es mindestens zehn Minuten länger.

Noch deutlicher: München-Ost nach München-Pasing. Da geht es mit der S-Bahn in 18 Minuten sehr zügig, mit dem Auto braucht man 33 Minuten, falls man nicht im Stau steht. Daher wird auch der S-Link in Salzburg massive Verbesserungen für alle bringen, die die Gegner so vehement leugnen.

Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen