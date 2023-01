Unverständliche Obus-Taktvorgaben

Die Salzburg AG lässt uns glauben, sie habe zu wenig Fahrer und Obusse, um uns einen 10-Minuten-Takt bieten zu können.

Warum fährt dann in den Weihnachtsferien die Schülerlinie 14? Warum sieht man in der Alpenstraße vormittags unzählige Obusse in die Zentralgarage einfahren?

Diese Fahrzeuge wären im Linienverkehr besser aufgehoben als in der Garage. Wenn der Fahrer in der Früh für eine Runde auf einer Linie fahren kann, dann kann er das auch drei Runden lang und/oder am Nachmittag. Fürs Herumsitzen in der Garage zahlen weder die Stadt noch der Fahrgast.

Man hört von über 100 Stunden an bezahlten Bereitschaftsdiensten täglich. Ja bitte, dann sollen damit die Obustakte verdichtet werden.

Eine Schülerlinie in Ferien zu bedienen ist absolut unverständlich sowie sinnlose Geld- und Kapazitätsverschwendung.

Auf der Linie 3 zähle ich in der Früh sogar zwei Obusse mehr als im Normalbetrieb, auf der 5er gleich viele. Warum gibt's dann keinen 10-Minuten-Takt?

Ein 12-Minuten-Takt müsste dann wohl für alle Linien drinnen sein, wenn man vernünftig plant.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen