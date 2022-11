Während das Land unter Verantwortung von Landesrat Schnöll in vielen Bereichen deutliche Verbesserungen für die Fahrgäste mit Fahrplanwechsel im Dezember umsetzt (neue Linien, Nacht-S-Bahn), versagt die Stadt in Geiselhaft der Salzburg AG erneut. Von großspurigen Ankündigungen, das Obusnetz zu verbessern, bleiben unterm Strich Verschlechterungen. Werktags hat die Linie 7 keinen Anschluss mehr am Äußeren Stein mit der Linie 3, fährt dafür zwischen Volksgarten und Mozartsteg der Linie 6 um 1 Minute davon und vom Hanuschplatz bis Strubergasse 1 Minute hinter der Linie 4 über den Müllner Hügel her. Bei der Linie 14 wird gar die letzte Fahrt ersatzlos gestrichen und damit werden sicher keine neuen Fahrgäste gewonnen. Die Verkehrspolitik der Stadt versagt seit Jahren.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen