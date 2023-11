Verkehrswende wird dilettantisch umgesetzt

Vielen Dank für den Artikel über die Bahn im Gasteiner Tal (SN vom 4. 11.). Ich kenne die Verhältnisse seit circa 30 Jahren, da ich regelmäßig zur Kur nach Gastein komme, auch per Bahn. Dass man bei den ÖBB überrascht ist, dass die Bahnsteige nicht mehr passen, wenn neue ICE eingesetzt werden, überrascht mich nicht.

Seit jeher frage ich mich aber, wieso es hier auf 20 Kilometern drei Bahnhöfe für internationale Züge braucht, die nebenbei alle die Qualität einer Nebenbahn-Haltestelle haben.

Natürlich will keine Gemeinde auf ihre Haltestelle verzichten, da hier vor allem bei den Lokalpolitikern und Touristikern das Denken aus dem letzten Jahrhundert stark verankert ist. Wenn man nur etwas positive Visionen hätte, dann gäbe es in Zukunft einen topausgestatteten Bahnhof (barrierefrei, Gepäckservice, besetzte Schalter, ordentlicher Warteraum) mit einem kostenlosen, umweltfreundlichen und komfortablen Shuttledienst bis vor die Hoteltüren oder in die Ortszentren. Das wäre günstiger zu betreiben und auch kundenfreundlicher, denn bei drei Bahnhöfen brauche ich ja auch drei Shuttles für die letzte Meile.

Als Bahnfahrer finde ich es nur traurig, dass die Verkehrswende so dilettantisch umgesetzt wird.

Mag. Alexander Rizy, 4074 Stoheim