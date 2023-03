Versagen der Politik?

Der Strompreis stieg in Österreich enorm; nicht so in der Schweiz. Deshalb ist dort auch die Inflation gering.

In Osterreich errechnet sich der Strompreis nach dem teuersten Energieträger, also Gas und Öl.

In der Schweiz errechnet er sich nach dem Preis des jeweiligen Energieträgers. Da auch die Schweiz viel Wasserkraft verwendet, gibt es für Energie aus Wasserkraft keine Preiserhöhung.

Werden andere Energieträger ,wie Gas und Öl benötigt, wird der Marktpreis verrechnet. So kommt es zu einem Mischpreis, der wesentlich niedriger ist als der Preis in Österreich.

Warum geht das in der Schweiz, und in Österreich nicht? Ist die Schweiz kein kapitalistisches Land? Haben die österreichischen Politiker versagt?

Also Politiker aller Couleurs, tut was!





Norman Dick, 5026 Salzburg