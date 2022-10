Wahl als Qual

Jede Wahl kostet dem Staat und damit der Bevölkerung viel Geld! Die aktuelle Wahl des Bundespräsidenten (leider keine Kandidatin!) betrachte ich als Qual. Deshalb, weil meiner Meinung nach mit Ausnahme des aktuellen Bundespräsidenten sowie Herrn Dr. Dominik Wlazny keine Kandidaten zur Wahl stehen, die nur einen Hauch von Ernsthaftigkeit und Verantwortung präsentieren.

So sehr ich die Ruhe, Weitsicht und Gelassenheit des aktuellen Bundespräsidenten schätze, so sehr enttäuscht mich das Verhalten der beiden Parteien SPÖ und ÖVP. Keinen Kandidaten, keine Kandidatin zu haben, naja, ein Armutszeugnis an sich. Doch wenn ich mich schon zum aktuellen Bundespräsidenten bekenne, dann vertrete ich das auch laut bis zum Wahltermin. Und ich trete auch gegen diese Kandidaten auf, die meiner Meinung nach eher garantieren, dass es mit der Demokratie bergab geht, die eher für krasse Spaltung und Diktat stehen. Meine Wünsche: keine Stichwahl, ein klares Votum für Alexander van der Bellen und viele Stimmen für "Marco Pogo". Die restlichen Kandidaten mögen ohne Erwähnung in die politische Geschichte des Landes eingehen. An SPÖ und ÖVP: geniert euch!

Günter Österer, 5020 Salzburg