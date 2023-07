Auch wenn es nicht jeder wahrhaben will - dass sich die SPÖ in den Jahren von 1950 bis 1960 gegen den U-Bahn-Ausbau in Wien gestemmt hat, ist ein historischer Fakt. Für jedermann ganz leicht zu überprüfen z. B. unter "U-Bahn Wien" auf Wikipedia (Punkt 2.3). Heute treibt sie den Ausbau voran!





Wolfgang Wachter, 5020 Salzburg