Weiterhin gesalzene Preise

Es wird sehr viel für die Benutzung der Bahn geworben, als eine umweltschonende Alternative zum Auto. Gleichzeitig aber schießen die Fahrpreise durch die Decke. Einmal Linz-Salzburg und retour kostet mit Westbahn inzwischen 50 Euro, mit der ÖBB sogar 60 Euro (Normaltarif). Wer setzt sich da noch für einen Tagesausflug in den Zug? Selbst bei den derzeit explodierenden Benzinpreisen ist die Bahn immer noch doppelt so teuer wie das Auto - wenn wir von der Nutzung durch nur eine Person ausgehen. Bei zwei Personen kostet die Bahn schon viermal so viel wie die Straße, usw. Wenn jetzt schon öffentliche Verkehrsmittel zum Luxus werden, haben Kleinverdiener nichts mehr zu lachen ...

Dr. Siegfried Pichl, 4020 Linz