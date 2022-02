Welche Alternativen gibt es zum S-Link?

Zu "Megaprojekt soll ohne Bürgerbefragung starten" im SN-Lokalteil vom 15. 2. 2022: Da haben nun wieder ein paar bekannte Profilierungssüchtige eine Bühne gefunden und einen Vizebürgermeister, der sich vor den Karren für eine Bürgerbefragung spannen lässt.

Was wollen diese Leute eigentlich? Welche Alternativen fallen ihnen ein? Keine? Also weiter mit der verstopften Stadt, weiter mit der Belastung des Klimas, hinein in die Strafzahlungen wegen Verfehlung der Klimaziele?

Zugegeben - der S-Link wird nicht billig, im Vergleich zu

40 Millionen für 650 Parkplätze aber wieder schon.

Leider fehlt noch immer ein Infopavillon, der anschaulich macht, was da kommt. Dann könnte man wenigstens sachlich diskutieren. Der blaue Schleier, welcher auf der Website des S-Link den Verlauf der Strecke markiert, ist eben nur ein Schleier, mehr nicht.

Der Zeitplan - 2027 bis Hallein und 2025 bis Mirabell - ist sportlich. Aber sind die Österreicher nicht sowieso für sportliche Höchstleistungen gut?



Erwin Pamp, 5020 Salzburg