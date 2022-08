Wer könnte Frau Mag.a Lang auch sein?

Zur Berichterstattung und zu den Leserbriefkommentaren zur "Ewigen Jungfrauenweihe" im Salzburger Dom in den SN:

Als sogenannter Freidenker, also als Mensch, der wissenschaftlich orientiert ist und eine letztendlich unerklärliche Dimension unseres Daseins anerkennt, möchte ich auch niemandem den Glauben an eine oder mehrere existierende Gottheiten als Lösung menschlicher Sinnfragen absprechen. Vor diesem Hintergrund erlaube ich mir eine mögliche Sichtweise zur Person Frau Mag.a Lang: Könnte es sein, dass Frau Mag. Lang eigentlich eine feministische Aktivistin ist, welche mit ihrer Dramaturgie der Niederwerfung vor dem Salzburger katholischen Patriarchat dieses medienwirksam "vorgeführt" hat? Sollte ich mich in meiner Sichtweise jedoch irren, dann sehe ich für Frau Mag.a Lang noch eine mögliche Überraschung voraus. Es könnte sein, dass sie nach ihrem Ableben (gemäß ihres Glaubens) vor eine göttliche Wesenheit mit menschlichen Antlitz tritt und diese Wesenheit aber weibliche Züge hat. Frau Göttin also, statt "Gott der Herr". An der Diskussion an der Himmelspforte würde ich dann gerne als "Mäuschen" lauschen. Andererseits, das Gespräch mit ihrem göttlichen Gatten - sollte Frau Mag.a Langs Wunsch in Erfüllung gehen - und die Reaktionen der vielen Frauen/Gattinnen Gottes im katholischen Harem wären auch interessant.



Hans Peter Radauer, 5020 Salzburg