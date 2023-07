Wer zu spät kommt, den straft das Leben

Die meisten Forderungen der "U-Bahn"-Gegner - dichterer Busverkehr, mehr Park-and-ride-Plätze usw. - kann man nur unterstreichen. Und das werden wir auch alles früher oder später zustande bringen. Die Lokalbahnmilliarde gibt es allerdings nur ein Mal.

Was ist so toll dran, dass wir keine vier Gleise nach Neumarkt haben? Wie gut könnten wir den zentralen Busbahnhof unter dem Hauptbahnhof brauchen? Wer gibt uns was dafür, dass die Lokalbahn nicht schon längst bis zum Mirabellplatz fährt?

In Wien und Niederösterreich scharren sie schon in den Startlöchern, falls die Salzburger sich wieder einmal nicht entscheiden können.

Dort wird das Geld ruck, zuck verbaut werden, ohne Volksbefragung und Plakatständer, und danken wird es uns keiner.

Wolfram Nobis, 5020 Salzburg