Wertschätzende Gastfreundschaft

Trotz der Bemühungen, die Situation von Menschen mit intellektueller und mehrfacher Beeinträchtigung zu verbessern, stehen noch viele Barrieren an, die es zu überwinden gilt. Dazu gehören Bereiche wie Freizeitgestaltung und Urlaub. Unsere Erfahrungen als Betreuer von Menschen in einem Wohnhaus der Lebenshilfe Salzburg sehen so aus: Nicht immer und überall sind wir gern gesehen und willkommen. Urlaub mit den Bewohnern/-innen ist nur begrenzt möglich.

Die Mühen fangen bereits bei der Suche eines behindertengerechten Aufenthaltsorts an. Die Auswahl an Quartiergebern, die uns als Gäste empfangen, ist dürftig, Urlaubsplanung wird zur Herausforderung. Doch nicht immer und überall ist es so! Im Gasthaus "Die drei Hasen" in Maxglan gibt es diese Barrieren und Vorurteile nicht. Im Gegenteil! Es ist ein Ort, wo wir mit den Bewohnern/-innen unseres Wohnhauses gern gesehene Gäste sind und auch so behandelt werden.

Dem Wirt und seinen Mitarbeitern/-innen sei für die gelebte Menschlichkeit und Willkommenskultur herzlich gedankt.





Simon Zlanabitnig, 5084 Großgmain