Wie neutral sind wir noch?

Die Tatsache, dass sich Österreich dem einen oder anderen internationalen Manöver anschließt, untergräbt noch nicht den Neutralitätsstatus des Landes, denn das macht die Schweiz, Vorbild in diesem Metier, gelegentlich auch. Die Politik steht weitgehend geschlossen hinter diesem Konzept, mit dem man bisher gut durch die Zeiten gekommen ist, und die Bürger tragen es ebenfalls mehrheitlich mit. Bleiben ein paar Testimonials, nicht unbedingt nur Experten auf diesem Gebiet, die das Land gerne in die NATO reklamieren würden. Das Risiko, durch eine Bündnisverflechtung in einen militärischen Konflikt ohne Bedrohung des Landes hineingezogen zu werden, ist aber vermutlich wesentlich größer, als selbst Beistand zu benötigen.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien