Windenergie: Alles mit Maß und Ziel

Ich sehe die Entwicklung der erneuerbaren Energien (Windräder, Solaranlagen) durchaus kritisch. Grundsätzlich eine gute Sache, um unabhängig von Öl und Gas zu werden und umweltfreundlich Strom zu gewinnen, den wir alle brauchen. Ist es aber noch umwelt- und klimafreundlich, wenn man bei der Anlage von Windparks große Flächen Wald roden muss und Boden für immer versiegelt wird? Wenn für die Anlage von Solarflächen, mitten in unberührte Landschaft gestellt, keine (oder nur wenig) Vegetation darunter möglich ist? Da soll und muss ein demokratisches Land, wie wir es sind, sachlich miteinander reden und sinnvolle Lösungen finden. Kein blindes Darüberfahren der Lobby (Geld!) über alle Gegenargumente, sondern aufmerksames Finden von Lösungen. Die es gibt, zum Beispiel Solaranlagen auf Dächern, Windparks, ja, aber mit Maß und Ziel- und das Ziel sollte nicht sein, die Schönheit der Landschaft zu zerstören, Stichwort Tourismus. Ich bin gerne Tourist am Neusiedlersee, aber nicht inmitten einer Windkraftanlage. Soviel zur Realität, die oft komplexer ist, als wir wahrhaben wollen. Was wir daraus machen werden, liegt an uns, an unserem ehrlichen Engagement, an jeder/m einzelnen.





DI Sylvia Schörghofer, 5400 Hallein