Windräder am Berg

Ich finde Windräder auf einem Bergkamm als Notwendigkeit und als technische Ergänzung der Natur und erfreue mich an den Wind- und Drehgeräuschen, wenn man ihnen beim Wandern näher kommt. Und an ihrem nächtlichen Blinken in der Ferne als Warnung für fliegende Objekte. Sie erzählen mir, dass man Strom außer durch Wasserkraft auch so, ohne luftverschmutzende Dieselaggregate, gewinnen kann.

Manche stoßen sich an diesem Eingriff in die Natur und das Erscheinungsbild ist auch nicht ideal. Wir brauchen aber Strom, und ohne diese Windräder würden wir mehr Diesel verbrauchen und unsere Luft noch mehr verschmutzen.

Sicher, für den Naturliebhaber sind diese Windräder eine Qual. Er muss sie als das kleinere Übel akzeptieren.



Heinz Hutter, 5081 Anif